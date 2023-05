Eine besondere Wallfahrt im Eichsfeld

Germershausen. Eichsfelder sind zur Fahrradwallfahrt nach Germershausen eingeladen. Für die Teilnehmer gibt es ein besonderes Gnadenbild.

Zur Fahrradwallfahrt wird am Pfingstmontag, 29. Mai, um 17 Uhr, in den Wallfahrtsort „Maria in der Wiese“ in Germershausen eingeladen. Propst Thomas Berkefeld lädt zu einer feierlichen Maiandacht mit Fahrradsegnung ein.

Der Leitgedanke des Wallfahrtsjahres „Was uns bewegt!“ greift sicherlich den Wunsch vieler Menschen auf, die sich nach einem friedvollen und lebendigen Miteinander sehnen. Auch in diesem Jahr werden wieder Plaketten mit dem Gnadenbild der Muttergottes gesegnet. Diese Plaketten sind gegen eine Spende erhältlich. „Auch Familien mit Kindern sind herzlich eingeladen, denn für alle Kinder gibt es eine kleine Überraschung“, berichtet Cornelia Kurth-Scharf von der Wallfahrtsgruppe.