Eine Bilanz, die die Eichsfelder nachdenklich machen dürfte

Die Eichsfelder Innenstädte verändern sich. Die Frage ist, wie sie in zehn Jahren aussehen werden.

Mit neugierigen Blicken Schaufenster erkunden, um Trends zu entdecken, in aller Gemütlichkeit von Geschäft zu Geschäft schlendern und dann im Straßencafé einen Kaffee genießen oder vielleicht nebenan Platz nehmen und sich bei einem Eisbecher die Sonne ins Gesicht scheinen und die Seele baumeln lassen. Da sich der Frühling ankündigt, wären das doch herrliche Aussichten.

Also sollten wir doch einmal die Gelegenheit nutzen, durch unsere Innenstädte zu flanieren und eine ehrliche Bilanz zu ziehen. Bei dem, was wir sehen, dürften wir nachdenklich werden. Ich stelle mir gerade die Frage, wie es in Leinefelde, Worbis, Dingelstädt oder Heiligenstadt in zehn Jahren aussieht.

Jede der Einkaufsmeilen hat ihre eigene Geschichte und um Neues zu entwickeln, braucht es sicher eines: Durchhaltevermögen. Aber noch viel wichtiger sind Ideen. Was muss eine Innenstadt bieten, damit sie künftig noch attraktiv ist – nicht nur für Besucher, die Sehenswürdigkeiten kennenlernen wollen, sondern für Einheimische? Über diese Frage müssen wir uns sicher alle Gedanken machen.