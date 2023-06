Eine Eichsfelder Dorfkirmes, bei der die Politik ordentlich aufs Korn genommen wird

Birkungen. Die Kirmesburschen eines Ortsteils von Leinefelde-Worbis warten mit Tanz, Festgottesdienst, Rummel und kreativen Festwagen auf. Und so wird gefeiert:

„Bald geht es wieder los“. Diesen Satz hört man seit Tagen in Birkungen. Gemeint ist die Bärkinger Kärmes und die wird zum 103. Mal begangen.

„Wie freuen uns auf eine schöne Zeit mit Kirmesrummel, Tanz, Musik, Festumzug sowie Hammelausreiten und auf zahlreiche Gäste aus nah und fern, die mit uns vom 23. bis 28. Juni feiern“, sagt Michael Apel, zweiter stellvertretender Vereinsvorsitzender. Die Vorbereitungen sind voll angelaufen. Es wird gewerkelt, organisiert und gebaut. Dem Kirmesverein gehören derzeit 92 Mitglieder an, vom 15-jährigen Jungburschen bis zum verdienten Pensionär.

Die Kirmes startet am Freitag, 23. Juni, um 19.30 Uhr mit dem 2. Birkunger Beer-Pong-Turnier im Festzelt und dem Skat-Turnier im Clubraum Siechen. Auf dem Siechengelände laden die Schausteller und Siechenwirt Christoph Sommer zum Kirmesrummel ein.

Am Samstag, 24. Juni, werden sich dann gegen 18 Uhr alle Kirmesburschen auf der Siechenfestwiese einfinden, um auf die kommenden Tage anzustoßen und letzte Absprachen zu treffen. Pünktlich um 19 Uhr starten sie mit den Alte Burg Musikanten und dem Kirmesbaum, um nach einem kurzen Totengedenken am Kriegerdenkmal und der Begrüßung der Wirtin Inge Kaufhold auf dem Johannesplatz die Kirmes zu eröffnen.

„Zuvor möchten wir in diesem Jahr die neu gestaltete ,Insel’ an der Neuen Straße/Abendstraße ihrer Bestimmung übergeben. In den letzten Wochen hat ein ehrenamtlich tätiger Birkunger Bautrupp dankenswerter Weise dort einen neuen Weg angelegt und eine Sitzgelegenheit geschaffen“, so Apel. Zudem wird das frisch restaurierte Wetterkreuz dort aufgestellt.

Das Setzen des Kirmesbaums, der mit purer Muskelkraft und unter anfeuerenden Rufen aufgestellt wird, ist stets eine besondere Gaudi. Oft wird gewettet, wie viele Burschen wie lange benötigen bis die festlich geschmückte Birke sicher steht.

Ein Montag mit Umzug und vielen Überraschungen

Nachdem der jüngste Kirmesbursche die Kirmes offiziell eröffnet hat, gibt es kein Halten mehr. Es ertönen der Kirmesschlager „Kirmes, Kirmes, Kirmes ist heut“, der Hit „Ein weißer Schwan“ und das „Eichsfeldlied“ aus vielen Kehlen. Danach geht es mit Blasmusik in den Siechen zurück, um den Siechenwirt zu begrüßen. Dann wird zum Tanzabend mit „MASH UP“ ins Festzelt und zum Kirmesrummel geladen.

Der Kirmessonntag gehört traditionell zu den Höhepunkten. Um 9 Uhr beginnt das Festhochamt aus Anlass des Patronatsfests Johannes des Täufers in der festlich geschmückten Kirche. Im Anschluss ziehen die Gemeinde, die Kommunionkinder des Jahres und Pfarrer Karl-Josef Wagenführ in einer großen eucharistischen Prozession durch das Oberdorf zu vier Altären. Am Nachmittag finden sich die Kirmesburschen um 15 Uhr wieder im Siechen ein, und begleitet von der Blasmusik der „Blech Buben“ starten dort die Zeltkirmes und der Familiennachmittag bei freiem Eintritt und mit Kirmesrummel.

Weiter geht es auch am Montag. Er beginnt um 9 Uhr mit dem Festhochamt zur Kirchweih. In der Neuen Straße und der Kleehofstraße versammeln sich die Kirmesburschen mit ihren Festwagen, um pünktlich um 10 Uhr den Festumzug mit Hammelausreiten starten zu können.

„Unsere Kirmesburschen sind bei den Wagen immer sehr kreativ und greifen oft Ereignisse aus der kleinen und großen Politik auf. Man darf gespannt sein, welche Themen in diesem Jahr auf humoristische Weise dargestellt werden“, macht Michael Apel neugierig. „Und so viel sei schon verraten, insgesamt sechs Festwagen mit Los- und Hammelwagen sind mit dabei, begleitet von den Festrednern in ihren Kutschen.“

Und wie es sich gehört, erfolgt zum Ende des Umzugs bei der Kirche die Wahl der besten Festwagen durch eine eigens gekürte Jury. Dann präsentieren die Festredner auf der Bühne vor dem Pfarrhaus ihr Programm.

Mit dabei sind Vertreter von Politik und der Geistlichkeit. Nachmittags und abends laden Kirmesburschen, Schausteller und Siechenwirt bei freiem Eintritt wieder zum Kirmesrummel in den Siechen, begleitet von den Alte Burg Musikanten. Die Abschlussparty beginnt gegen 20 Uhr mit den „Schunkel Schurken“. Zudem werden die besten Kirmeswagen vom Vereinsvorstand prämiert.

Nachdem der Dienstag der Erholung und zum ersten Aufräumen gedient hat, findet am Mittwoch, 28. Juni, ab 14 Uhr der Seniorennachmittag im Pfarrsaal statt.