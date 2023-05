Eine Eichsfelder Erdkröte mit unterschiedlichen Augen

Birkungen. Zaunbetreuer Danny Wirt traute seinen Augen nicht, als er am Krötenzaun in Birkungen eine Erdkröte entdeckte. Die unterschiedlichen Augen sind ungewöhnlich.

Viele Kröten, Frösche und Molcharten wurden in den vergangenen Monaten vor dem Tod gerettet. Auch in diesem Jahr waren wieder viele ehrenamtliche Zaunbetreuer an den Krötenzäunen unterwegs, sammelten die Tiere ein und brachten sie sicher über die Straße. Danny Wirth ist einer der Zaunbetreuer. Bei einem seiner morgendlichen Rundgänge am Krötenzaun zwischen Birkungen und Reifenstein traute er seinen Augen nicht. „Ich musste zweimal hinschauen. Eine Erdkröte mit zwei verschiedenen Augen schaute mich an. So etwas habe ich die ganzen Jahre noch nicht gesehen. Eine Laune der Natur würde ich sagen“, so Wirth.