Eine Frau in einem Eichsfelder Nachbarlandkreis wird Opfer einer Betrugsmasche

Kraja. Die Betrüger brachten eine 88-Jährige aus dem Eichsfelder Nachbarlandkreis Nordhausen dazu, Bargeld an sie zu übergeben. Mit einer perfiden Masche überlisteten sie die Rentnerin aus Kraja.

Eine 88-Jährige aus Kraja ist am Mittwoch Opfer einer Betrugsmasche, des sogenannten „Schockanrufs“, geworden. Die Unbekannten erzählten der Frau, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall gehabt hätte, bei dem eine schwangere Frau schwer verletzt worden sei und der Tochter nun eine Inhaftierung drohe, welche die Dame nur durch die Zahlung einer Kaution von einem mittleren fünfstelligen Betrag abwenden könne.

Wechselnde Anrufer haben die Frau laut Polizei schließlich dazu gebracht das Bargeld herauszugeben. Einer der Anrufer habe nur gebrochen deutsch gesprochen. Mittwochnachmittag, gegen 15.30 Uhr, soll eine junge Frau bei der Geschädigten erschienen sein und das Geld abgeholt haben. Danach habe sie sich in unbekannte Richtung entfernt.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um die Mithilfe bei der Fahndung nach den Tätern. Gesucht werden Zeugen, die Hinweise zur Geldabholerin geben können. Wer hat eine junge Frau in Kraja gesehen, die nicht in das Ortsbild passt? Wurden in der Ortlage Fahrzeuge gesehen, welche fremde Kennzeichen hatten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer: 03631/960 entgegen.