Eine Haltestelle kann in Großbodungen zwei Wochen lang nicht genutzt werden

Großbodungen. In Großbodungen kann eine Bushaltestelle zwei Wochen nicht angefahren werden. Fahrgäste können aber eine andere Haltestelle im Ort nutzen.

Die Bushaltestelle „Bahnhof“ in Großbodungen kann ab Mittwoch, 26. Juli, nicht bedient werden. Das teilte Sarah Kaufung, Pressesprecherin der Eichsfeldwerke, am Montag mit. Die Sperrung dauert bis voraussichtlich Mittwoch, 9. August, an. Fahrgäste werden gebeten, in der Zeit der Sperrung die Bushaltestelle „Großbodungen, Schule“ zu nutzen. Der Grund für die Sperrung der Straße ist eine Baumaßnahme.

Fragen beantworten die Mitarbeiter der Eichsfeldwerke unter Telefon: 036057515253. Informationen zum Fahrplan gibt es auch im Internet unter www.eichsfeldwerke.de/bus.