Die Kreisvolkshochschule Eichsfeld bietet in Leinefelde einen besonderen Kochkurs an.

Eine kulinarische Reise nach Indien ist in Leinefelde möglich

Leinefelde. Die Kreisvolkshochschule Eichsfeld bietet in Leinefelde einen besonderen Kochkurs an.

Kulinarisch Interessierte können am Montag, 18. September, ab 17.45 Uhr einen Kochkurs an der Kreisvolkshochschule Eichsfeld in Leinefelde besuchen. Die indische Küche ist mit ihren besonderen Zutaten, Gewürzen und individuellen Kräutertees immer wieder ein Fest für die Sinne und wohltuend für Körper, Geist und Seele.

An diesem Abend werden die Grundlagen vermittelt und leichte Herbstmenüs vorgestellt beziehungsweise zubereitet. Eine Voranmeldung ist erforderlich. Neben den Kursgebühren fallen für die Bereitstellung der Zutaten weitere Kosten an, welche beim Termin vor Ort zu entrichten sind.

Anmeldung und Infos unter Tel.: 03606/6504445 oder:www.kvhs-eichsfeld.de