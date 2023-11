Eine neue Direktorin im Eichsfeld-Klinikum

Heiligenstadt. Das Eichsfeld-Klinikum konnte mit Carmen Franke eine wichtige Personalie neu besetzen. Sie kann auf langjährige Berufserfahrung zurückblicken.

Seit kurzer Zeit ist die Stelle der Pflegedirektorin im Eichsfeld-Klinikum neu besetzt. „Mit Carmen Franke konnten wir eine langjährig erfahrene und hoch qualifizierte Persönlichkeit an unser Haus binden”, so Geschäftsführer Gregor Bett.

Franke startete ihre Karriere als Krankenschwester in Weimar. Durch fachspezifische Qualifikationen, Weiterbildungen, einem Bachelor Professional in Health and Social Services sowie verschiedenen beruflichen Stationen verfüge sie über fundierte und nachgewiesene Expertise, heißt es seitens des Eichsfeld-Klinikums.

Qualität der pflegerischen Versorgung weiterentwickeln

In den mehr als 38 Jahren beruflicher Tätigkeit habe Carmen Franke verschiedene Führungspositionen übernommen, auch als Pflegedirektorin in verschiedenen Krankenhäusern. „Als Pflegedirektorin am Eichsfeld-Klinikum ist es mir wichtig, die Qualität der pflegerischen Versorgung unserer Patienten weiterzuentwickeln sowie die Ausbildung in pflegerischen Berufen in unserem Haus weiter zu stärken. Gemeinsam mit den Pflegeteams und allen anderen Mitarbeitenden wollen wir eine erstklassige medizinische und pflegerische Versorgung der uns anvertrauten Patienten gewährleisten,“ erklärt Franke.

Auch die Gewinnung neuer Fachkräfte sowie das Mitwirken an Strategien zur Entwicklung und Bindung der Mitarbeitenden liegt Franke am Herzen. „Ein gut eingespieltes, motiviertes und bestens qualifiziertes Team ist die Basis des Unternehmens und ebenso auf dem Weg zum Neubau unerlässlich. Gerade die Perspektive Neubau bietet eine einzigartige Chance, bestehende Prozesse und Abläufe im Pflegebereich nachhaltig und zukunftsfähig zusammen mit den Mitarbeitern umzugestalten.“