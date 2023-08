Eine Quelle im nördlichen Eichsfeld verliert ihren Namen und bekommt doch einiges dazu

Bockelnhagen. Bockelnhagener werten den Bereich an der Quelle auf. Wanderer können nun an dem lauschigen Plätzchen verweilen.

Für manchen Wanderer ist sie schon heute ein beliebtes Ziel: die Buchenquelle. Wie der Bockelnhagener Erwin Pomrehn berichtet, ist das schattige Plätzchen unter alten Buchen auch nicht schwer zu finden. Es befindet sich am Ortseingang aus Richtung Silkerode kommend nur rund 400 Meter entfernt. Dass nicht nur Einheimische die Quelle besuchen, sondern zunehmend Gäste, freut Pomrehn besonders. Am 13. August, verrät er, wird im Rahmen des Silkeröder Treffens eine Tour dorthin führen.

Preußische Landkarte von 1884 weist Born aus

Erwin Pomrehn, Gerald Stahl und Werner Blume haben das Umfeld aufgewertet – gibt es eine neue Quellbank. Für Schautafeln hat der Bockelnhagener ebenfalls gesorgt. Eine zeigt eine Wanderkarte rund um die Allerburg. Die hat Pomrehn, wie er sagt, selbst erstellt. Schließlich sei es schon vorgekommen, dass sich Ortsunkundige verliefen.

„Vor einem Jahr wurde die kräftig plätschernde Buchenquelle mit natürlichen Kalksteinblöcken eingefasst und befestigt. Damals noch unter der Bezeichnung Eselsbrunnen. Der seit etwa 100 Jahren kursierende Begriff war aber keine glückliche Bezeichnung und wurde geändert“, erzählt Pomrehn.

Durch die Schütte fließen jede Stunde 2400 Liter Wasser – im Sommer, wie im Winter. „Die gleichmäßige Temperatur von 9 Grad bewirkt, dass das Wasser im Winter nicht einfriert und im Sommer die Getränke angenehm kühlt. So manch ein Wanderer hat im Wasser schon ein vergessenes Getränk entdeckt“, meint Pomrehn, der das Quellwasser untersuchen ließ.

Durch Zufall tauchten im letzten Winter historische Unterlagen auf. Da wird in einer geologischen Spezialkarte von Preußen von 1884 die Quelle als „Eselsborn“ bezeichnet. Es sein ein „Born“ und sollte in Zukunft auch so genannt werden.

Spannender und noch zu untersuchen ist derweil eine Chronik von 1605, sagt Pomrehn. In dieser wird ein Wasser beschrieben, das unter einem Baum entspringt und durch den Ziegelteich fließt. 1662 soll sich dort eine Schlag- und Mahlmühle befunden haben.

Derzeit arbeitet Pomrehn an einem historischen Büchlein. „Es sind spannende Erkenntnisse abzusehen“, meint der Bockelnhagener, der ergänzt: „Egal ob Eselsbrunnen, Eselsborn oder Ziegelteichquelle – es ist schön an der romantischen Buchenquelle“. Wer den Aufstieg hinter sich hat, wird belohnt. Der Wanderer kann sich nicht nur erfrischen, sondern auch eine der dort deponierten Postkarten mitnehmen, die Pomrehn selbst entwarf.