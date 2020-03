Heiligenstadt. „Yesterday - The Beatles Musical“ gastierte in Heiligenstadt. Und das Publikum war begeistert – von den Hits der Band und den Geschichten, die sich um die Musiker ranken.

Eine Reise in die Vergangenheit

Es waren vorwiegend die älteren Semester, die den Saal im Eichsfelder Kulturhaus rockten. Textsicher und stimmgewaltig feierten alle Gäste eine Reminiszenz an die ewig aktuelle Musik und das Geschehen rund um die „Pilzköpfe“. Nein, es kreischten keine Mädchen, niemand warf sich vor den Tour-Bus und es fiel auch keiner in Ohnmacht, aber eins war Fakt, für zwei Stunden fungierte das Kulturhaus als Jungbrunnen, in dem fast 600 Herzen im Takt der Musik schlugen. Grund waren die „London West End Beatles“, die mit „Yesterday - The Beatles Musical“ in Heiligenstadt gastierten.

Jeder kennt die Musik der britischen Beat- und Rockband „The Beatles“ der 1960er Jahre. Mit schätzungsweise mehr als einer Milliarde verkaufter Tonträger, waren die Beatles mit Ringo Starr, George Harrison, John Lennon, Paul McCartney die erfolgreichste Band der Musikgeschichte. Bis heute ist es keiner anderen Band gelungen, die Musikgeschichte so nachhaltig zu prägen, wie die Beatles, die auch nach mehr als 50 Jahren an Popularität nichts verloren haben.

Umrahmt wurde der Live-Auftritt der „London West End Beatles“ von der Geschichte des Phänomens-Beatles, erzählt von Schauspieler Michael Seeboth, der in die Rolle einiger Wegbegleiter, wie Manager, Produzent oder ehemaliger musikalischer Mitstreiter schlüpfte. Er schilderte, wie ihre Karriere im britischen Liverpool ihren Anfang nahm, wie sie im Hamburger Rotlichtviertel St. Pauli zum Geheimtipp wurden und schließlich mit ihrer Musik die Welt eroberten.

Geschichten, die das Beatlesleben hinter den Kulissen beleuchteten und hin und wieder für Schmunzeln und Staunen sorgten. „Hamburg, das war einer unserer Anfänge“, so erinnerte sich Paul McCartney später. Die Beatles, damals noch zu fünft, spielten am Hamburger Kiez. Niemand wollte sie hören. Sie wurden ausgepfiffen. 30 Mark verdiente jedes Bandmitglied pro Nacht. Sonnabends mussten die Beatles laut Vertrag sechs Stunden spielen, wochentags vier Stunden. Als bei Brian Epstein, Chef eines Liverpooler Plattenladens, ein Kunde nach der in Deutschland erschienenen Tony Sheridan/Beatles-Single My Bonnie anfragte, machte er sich auf die Suche nach den Beatles und fand sie in einem Club, der sich im Keller in der Nachbarschaft befand.

Die Frisuren ändert sich nicht

Dort sah er sie zum ersten Mal. Zunächst war er entsetzt, denn sie waren nicht besonders gut angezogen, waren auch nicht besonders sauber, sie rauchten während sie sangen, sie aßen und tranken auf der Bühne, und sie taten so, als würden sie sich gegenseitig schubsen und schlagen. Sie brüllten das Publikum an und lachten über private Witze. Er fand das unglaublich, aber bei all dem machten sie eine so mitreißende und umwerfende Show, dass er völlig begeistert war. So bot er dieser Gruppe exzentrischer junger Männer an, sie zu managen. Man war sich schnell handelseinig und er wurde ihr Manager.

Zunächst sorgte er dafür, dass sie sich ein bisschen besser anzogen, ohne dabei wie Spießer auszusehen. In ihren Anzügen machten die Jungs eine gute Figur. Außerdem forderte Epstein ein festes Bühnenprogramm und angemessenes Verhalten auf der Bühne. Das kam beim Publikum an. Der Erfolg ging nach oben. Nur die Frisuren veränderte er nicht. Die Pilzköpfe haben polarisiert. Eltern gingen auf die Barrikaden, weil ihre Söhne sich die Haare wachsen ließen. Es folgten Vorspieltermine und Plattenaufnahmen. Sie produzierten einen Titel nach dem anderen. Durch die Erfolge ihrer Platten und die daraus resultierenden Radio- und Fernsehauftritte vergrößerte sich das Einzugsgebiet für Gastspiele von Liverpool aus in die ganze Welt.

Diese und weitere Schilderungen waren interessante Informationen, die neben der tollen Musik sehr unterhaltsam waren. Im Spätsommer 1964 absolvierten die Beatles, einem Triumphzug gleich, ihre erste große US-Tournee. Auf Wunsch der Beatles, die sich weigerten in Stadien mit Rassentrennung aufzutreten, wurde diese für ihre Konzerte aufgehoben. Das macht die Jungs, die selbst aus einfachen sozialen Verhältnissen kamen, sehr sympathisch. Am 26. Oktober 1965 wurden die vier Beatles im Londoner Buckingham Palace von Königin Elisabeth II. wegen ihrer Verdienste um die britische Exportindustrie mit dem MBE-Orden (Member of the Order of the British Empire) ausgezeichnet. Beim Auftritt vor der Königsfamilie sagte John Lennon respektlos: „ Die auf den billigen Plätzen sollen klatschen, die anderen können mit den Juwelen klimpern“.

Standing Ovation und Rufe nach Zugaben

Diese Hysterie um die Ordensverleihung verärgerte einige Veteranen, die diesen Orden für ihre jahrzehntelange Pflichterfüllung im Dienste der Krone verliehen bekommen hatten und sich jetzt mit einer Popgruppe auf eine Stufe gestellt sahen. Sie gaben daraufhin ihren Orden zurück. Harrison und McCartney trugen ihre Orden an ihren Sgt.-Pepper-Kostümen. Verrückt war die Geschichte, die Seeboth über die Aufnahme des Titels Yellow Submarine erzählte: Für diese Aufnahme hatten die Beatles nämlich neben anderen Freunden, Brian Jones, Mick Jagger, Marilyn Faithful ins Studio eingeladen. Es kreisten ein paar Joints und dann schwärmten sie in alle Ecken aus, um dort nach ungewöhnlichen Instrumenten zu suchen, mit denen man ordentlich Krach machen konnte. Die Stimmung wurde noch ausgelassener. Es wurde gejohlt, getobt und geschrien. John und Paul banden sich eine große Trommel um, mit der sie durch das Studio marschierten, gefolgt von der übrigen lärmenden Meute mit Gläsern, Ketten, Rasseln und Sirenen.

Das löste beim Publikum in Heiligenstadt nicht nur Heiterkeit aus. Mit frenetischem Jubel wurde dieser Titel genauso wie „Penny Lane“, „Hey Jude“, „All you need is love“, „She loves you“ vom Publikum durch Klatschen, Tanzen und Mitsingen begleitet. Am Ende wollte das Eichsfelder Publikum die Band nicht von der Bühne lassen. Standing Ovation und nicht enden wollender Ruf nach Zugaben bestimmten die letzten Minuten. Cyril Montreau, alias John Lennon, der am Sonntag Geburtstag hatte, bekam natürlich auch noch ein Happy Birthday-Ständchen aus mehr als 500 Kehlen. Diese große Liveshow mit ihrer authentischen instrumentalen Interpretation hat die Beatles mit ihrem Talent, ihrem musikalischen Können und ihren Ecken und Kanten für einen Abend lebendig werden lassen.