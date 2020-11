Eine Schachtel voller Freude schenken

Schenken gehört zu Weihnachten dazu, wie hierzulande der Christbaum und die Krippe. Um Kindern in ärmeren Ländern als Deutschland zum Fest ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern, gibt es die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ der christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse in diesem Jahr bereits zum 25. Mal. Zum dritten Mal ist auch die Stadt Heiligenstadt daran beteiligt und sammelt ab sofort Schuhkartons voller kleiner Geschenke ein.

Nico Inden, Citymanager beim Verkehrsverband Heiligenstadt, koordiniert die Aktion in seiner Freizeit. „Als ich in Erfurt gewohnt habe, habe ich sie in einer Drogerie kennengelernt und damals mein erstes eigenes Paket gepackt.“ Er sei froh, dass die Aktion auch in Heiligenstadt so gut angenommen wird. Im vergangenen Jahr kamen immerhin 50 Pakete zusammen.

Wer mitmachen will, braucht einen Schuhkarton mit den Maßen 30 mal 20 mal 10 Zentimeter, dessen Deckel und Unterteil er dann mit Geschenkpapier beklebt. Dann muss ein Empfängerkind ausgesucht werden. Die entsprechenden Etiketten gibt es auf der Internetseite der Aktion.

Und dann geht es ans Befüllen. Spielzeug, Zahn- und Haarbürsten, Vollmilchschokolade, Gummibärchen, Stifte, Taschenrechner, Blöcke, Haarspangen oder Selbstgehäkeltes und -genähtes kann zum Beispiel in den Karton. Nicht verpackt werden sollten Flüssigkeiten, Literatur, Kriegsspielzeug oder Spielzeugwaffen sowie Zerbrechliches. Alle Gegenstände sollten neu sein. „Wichtig ist, ihn nicht zu verschließen, da der Zoll jedes Päckchen aufmacht“, erklärt Nico Inden. Diese können bis Montag, 16. November, in Heiligenstadt auf der Wilhelmstraße in der Bäckerei Föllmer abgegeben werden.

Wer nicht packen, aber trotzdem etwas Gutes zu will, kann einen Schuhkarton in Auftrag geben.

Alle Informationen unter:www.weihnachtenimschuhkarton.org.