Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eine Scheibe abschneiden...

Wer zur besten Berufsverkehrszeit, vorrangig so zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr, durch Heiligenstadt muss, der ist momentan verraten und verkauft. Vor allem am Leineberg stauen sich die Autos am Stadion vorbei bis wieder den Berg hinauf auf die Liethen.

Wohl dem, der Schleichwege kennt. Und so war ich Montagnachmittag bei Weitem nicht die Einzige, die aus Richtung Liethen kam und kurzentschlossen am Stadion drehte, um sich anderweitig in die Innenstadt zu kämpfen. Ja, es mag auch daran liegen, dass die Göttinger Straße derzeit nur als Einbahnstraße befahrbar ist, für viele Pendler damit ausfällt. Aber es ist nun einmal so, und auch diese Baustelle geht vorüber. Nur eine Portion mehr Zeit muss man einplanen. In diesem ganzen Durcheinander hatte ich Zeit und auch die Muße, andere Verkehrsteilnehmer zu beobachten. Und dazu zähle ich einen ganz besonderen. Vor einer Fußgängerampel saß auf dem Bürgersteig eine schwarze Katze. Die schwarze Katze besah sich ebenfalls in aller Ruhe das Verkehrschaos. Und ob Sie es glauben, oder nicht: Die Katze wartete absolut StVO-konform geduldig, bis sie Grün hatte. Dann erhob sie sich, lief elegant über die Straße und ging ihrer Wege. Das ist mehr, als so mancher Zweibeiner fertigbringt...