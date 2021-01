Eine Spritze und Blumen zum Geburtstag

Impfstart im Altenheim St. Josefshaus in Niederorschel. Auch das Geburtstagskind Ingeborg Gunkel (91) wurde am Montag von Schwester Doris Schuchardt gegen Corona geimpft. Nicht nur Ingeborg Gunkel hatte an diesem Tag Geburtstag, sondern auch die Pflegeleiterin der Einrichtung, Grit Leibeling (links). Für Beide war die Impfung das schönste Geburtstagsgeschenk.

Impfstart war heute in Niederorschel im St. Josefshaus, das zur Katholischen Altenpflegeheime Eichsfeld gGmbH gehört. Gegen das Corona-Virus werden alle 70 Bewohner geimpft, dazu 51 Mitarbeiter. Bei letztgenannten sind das 70 Prozent.

"Es gibt keinen Zwang. Die Entscheidung muss jeder selbst treffen. Da gibt es noch kleine Unsicherheiten, aber ich denke, da werden noch einige nachziehen", sagt der Leiter der Einrichtung, Joachim Prohaska. Er selbst ließ sich die Spritze geben, ebenso wie gleich zwei Geburtstagskinder an diesem Tag: Ingeborg Gunkel, die 91 Jahre alt wurde, und Pflegedienstleiterin Grit Leibeling, die nun 32 Jahre ist. Für beide Frauen sei es das schönste Geschenk gewesen, sagt Prohaska.



In dem Altenpflegeheim, so der Chef, gebe es aktuell keinen Infektionsfall. Ein großes Dankeschön hat er da für die Mitarbeiter, die sich streng an die Schutzmaßnahmen hielten, die Hausärzte vor Ort und insbesondere auch für die Angehörigen, die die Regeln ernst nähmen und mittrügen. Doch auch wenn in der Einrichtung derzeit alles funktioniert, ist die Situation angespannt.

"Es ist nicht einfach, wenn man hört, was alles um einen herum passiert und wie viele Pflegeheime mit dem Corona-Virus zu kämpfen haben", meint der Einrichtungsleiter. Der lässt auch nicht unerwähnt, dass er schon stolz auf sein Team ist, dass gerade einen schwierigen Alltag händeln muss - im Pflegeheim wie privat.

Mobiles Impfteam reist am Morgen aus Worbis an



Während Joachim Prohaska erzählt, werden immer mehr Bewohner und Mitarbeiter geimpft. Der Termin für das Haus in Niederorschel wurde mit der Kassenärztlichen Vereinigung schnell gefunden. Und nicht nur für das. Heute wurde auch im ebenfalls zum Verbund gehörenden Karlshof in Birkenfelde geimpft. "Am 6. Januar hatten wir den ersten Kontakt, vergangene Woche schon die Bestätigung für das St. Josefshaus."



In dem Altenpflegeheim hieß es dann die notwendigen Vorbereitungen zu treffen. Unter anderem mussten die Einverständniserklärungen eingeholt und Anamnesebögen ausgefüllt werden. Am Montagmorgen reiste das mobile Impfteam aus Worbis an, Mitarbeiter vom Deutschen Roten Kreuz holten den Impfstoff aus Nordhausen. Um 9.45 Uhr, so Joachim Prohaska, konnte die Haus- und Impfärztin Dorothea Förster mit ihren Mitstreitern beginnen. Die erste Bewohnerin, die an der Reihe war, war Karin Rodewald. Geplant waren am Montag 129 Impfungen. Bis 20 Uhr wollte man durch sein.



"Die Stimmung unter den Senioren ist gut. Die Impfung gibt ihnen Sicherheit. Die meisten freuen sich, es gibt unter ihnen nur wenig Verunsicherung, dafür die Hoffnung auf einen baldigen normalen Alltag", sagt der Altenheimleiter.



Ein bisschen Normalität gab es dieser Tage, denn im Josefshaus wurde ein kleines Schlachtefest begangen. Es gab Eichsfelder Schlachtesuppe. Serviert wurde sie den kleinen Gruppen in den Aufenthaltsräumen. Natürlich unter Beachtung der Abstandsregeln.



Alltag ist derweil, dass die Mitarbeiter zweimal in der Woche auf das Corona-Virus getestet werden, die Bewohner einmal wöchentlich und dazu jeder Besucher. "Ein registrierter Angehöriger darf kommen" , erklärt Prohaska.



Derweil haben Grit Leibeling und Ingeborg Gunkel nicht nur ihre Spritze, sondern auch einen hübschen Blumenstrauß zum Geburtstag bekommen. "Ich hoffe, dass wir die Pandemie bekämpfen, selbst nicht erkranken und bald wieder freier leben können", sagt die 32-Jährige, lächelt und geht mit ihren rosa Blumen.