Heiligenstadt. Bei einem Unfall in Heiligenstadt ist ein 55-Jähriger in ein Stauende gefahren. Eine Person wurde verletzt.

Eine Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall in Heiligenstadt

Bei einem Unfall in Heiligenstadt wurde am Mittwoch eine Person verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, fuhr ein 55-Jähriger die Petristraße aus Richtung Liesebühl, als er das Stauende an einer Ampel zu spät erkannte.

Der 55-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr auf den Kia eines 65-Jährigen auf, der wiederum auf den davor befindlichen Audi eines 48-Jährigen aufgeschoben wurde. Eine 63-Jährige, die mit im Kia saß, wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens belaufe sich laut Polizei auf etwa 10.300 Euro.