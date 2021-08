Eichsfeld. In den Krankenhäusern der Region müssen derzeit aber keine Patienten wegen Corona behandelt werden.

Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz ist am Donnerstag auf 6 gestiegen. Eine weitere Neuinfektion mit dem Coronavirus geht zudem in die Statistik des Gesundheitsamtes des Landkreises Eichsfeld ein. Stationär werden derzeit keine Patienten in den Krankenhäusern der Region behandelt.