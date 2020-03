Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einfach wieder Kind sein

Als wir gestern im Stormmuseum waren, um zu erfahren, was es mit dem neuen Audioguide dort auf sich hat, krochen, je mehr wir hörten, meine Mundwinkel immer weiter nach oben. Was für eine tolle Idee, den Audioguide mit der Geschichte eines armen kleinen Briefes zu bestücken, der innerhalb des Hauses seinen alten Platz wieder sucht. Es ist einfach toll, mit was für einer Fantasie die Kinder herangegangen sind. Da gibt es sprechende Gemälde, dampfende Teekannen, hustende Bücherschränke und immer wieder neue abenteuerliche Transportmittel für den Brief von einem Raum in den anderen. Und wenn am Ende die Regentrude noch alles zu einem guten Ende bringt – Chapeau!

Kollegin B. hatte ja gestern schon an dieser Stelle den berühmten Harry Potter ins Spiel gebracht. Und der schlich sich auch in meine Gedanken, als die Kinder aufgeregt erzählten, welch zauberhaften Weg der Brief im Museum nimmt. Ist Fantasy nicht etwas Herrliches? Und ich möchte wetten, dass viele Erwachsene zu dem Audioguide greifen werden, um sich im Museum wie durch eine andere Welt führen zu lassen. Und ich wette, dass es mehr Erwachsene als Kinder waren, die Harry Potter gelesen haben. Greifen Sie doch einfach mal wieder zum Lieblingsmärchenbuch aus Ihrer Kindheit. Ich denke, Sie werden es nicht bereuen.