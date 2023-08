Einfahrt zur Rastanlage „Eichsfeld Süd“ dicht

Eichsfeld. Auf der A38 wird am Donnerstag die Einfahrt zur Rastanlage „Eichsfeld Süd“ gesperrt. Grund sind Bauarbeiten.

Nach Informationen der Autobahn GmbH, Niederlassung Ost, wird auf der Autobahn 38 in Fahrtrichtung Leipzig am Donnerstag, 24. August, in der Zeit von 9 Uhr bis 12 Uhr die Einfahrt der Rastanlage „Eichsfeld Süd“ gesperrt.

Grund für die Sperrung der Einfahrt sind Reparaturarbeiten. Für den Verkehr stünden in dieser Zeit die angrenzenden Park- und Rastanlagen zur Verfügung, heißt es weiterhin.