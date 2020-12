Vor der Montessori Ganztagsschule in Beuren sind 30 km/h erlaubt, aber daran halten sich die wenigsten Verkehrsteilnehmer.

Einheitsstadt sagt Rasern den Kampf an

Die Einheitsstadt arbeitet an einem neuen Verkehrskonzept. Aus diesem Grund erfasst das Ordnungsamt mit drei stadteigenen Geräten an Verkehrsaufkommen und die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge. Die Auswertungen der diesjährigen Messungen wurden am Montagabend den Mitgliedern des Stadtrates vorgestellt.