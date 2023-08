Ein möglicher unbeaufsichtigter Einkaufswagen verursachte Schäden an einem parkenden Auto.

Einkaufswagen beschädigt Auto auf Parkplatz in Duderstadt

Duderstadt. Nach dem Einkaufen in Duderstadt stellte der Fahrer Schäden an seinem Auto fest. Der Verursacher: Ein Einkaufswagen

Durch einen unbeaufsichtigten Einkaufswagen ist es am Samstag, den 26. August zu einem Verkehrsunfall auf einem Supermarktparkplatz gekommen. Laut der Polizei hat der Fahrer seinen Wagen auf den Parkplatz abgestellt und ist einkaufen gegangen. Als er zurück kam, stellte er Schäden am hinteren Teil des Fahrzeugs und an der Beifahrertür fest. Von dem Verursacher fehlte jede Spur.

Daraufhin rief er die Polizei, die einen Zusammenstoß mit einem Einkaufswagen nicht ausschloss, da die Beschaffenheit des Parkplatz diesen ins rollen gebracht haben könnte. Der entstandene Schaden belaufe sich auf etwa 1000 Euro. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.