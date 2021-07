Einladung an Eichsfelder zur Sprechstunde über Gesundheitspolitik

Eichsfeld. Die Landtagsabgeordnete Babett Pfefferlein (B90/Grüne) erwartet am Montag Anrufer.

Zu einer telefonischen Bürgersprechstunde lädt die Landtagsabgeordnete Babett Pfefferlein (B90/Grüne) alle Eichsfelder am Montag, 12. Juli, von 10 bis 12 Uhr ein. Erreichbar ist sie unter Telefon 03631 / 651 05 96. Wer Wartezeiten vermeiden will, kann sich per E-Mail unter babett.pfefferlein@gruene-thl.de anmelden. Babett Pfefferlein ist die gesundheitspolitische Sprecherin ihrer Fraktion.