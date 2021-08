Einladung in das Frauencafé

Heiligenstadt. Gelegenheit zum Kennenlernen, Plausch, Basteln und mehr unabhängig von Alter oder Nationalität.

Das Team der Frauenbildungs- und Begegnungsstätte Ko-ra-le in Heiligenstadt lädt sowohl am 19. August als auch am 2. September jeweils von 10 bis 12 Uhr in das gemütliche Frauencafé in seinem Haus ein. Jede Frau, unabhängig von Alter, Nationalität oder Konfession ist willkommen. Es gibt Gelegenheit, sich kennenlernen, für Gespräche, Austausch, gemeinsames Basteln oder auch kleinere Ausflüge in die Umgebung.