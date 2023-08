Einladung zu besonderem Gebet im Eichsfeld

Geismar. Der Hülfensberg im Eichsfeld ist am Sonntag Versammlungsort für ein besonderes Gebet. Beginn ist um 19 Uhr.

Auf dem Hülfensberg bei Geismar findet am Sonntag, 6. August, um 19 Uhr ein Taizé-Gebet statt. Diese Gebetsform lehnt sich an das Gebet der gleichnamigen ökumenischen Gemeinschaft in Frankreich an.

Mit den kurzen, sich wiederholenden, mehrstimmigen Gesängen laden diese Gottesdienste zu Meditationen ein, die auch junge Menschen ansprechen. Jeder, der ein Instrument hat, ist eingeladen mitzuspielen. Die Probe beginnt um 18 Uhr.