Einladung zu Mahnwache in Göttingen

Zu einer weiteren Mahnwache „Lichter für den Frieden“ vor dem Neuen Rathaus am Hiroshimaplatz wird am Freitag, 11. März, um 18 Uhr eingeladen. Neben der Göttinger Oberbürgermeisterin Petra Broistedt (SPD) werden auch Dechant Wigbert Schwarze und Pastor Michael Ebener sprechen. Der Turm des Neuen Rathauses wird erneut in den ukrainischen Nationalfarben beleuchtet, heißt es in einer Mitteilung aus dem Göttinger Rathaus.

Nach der Mahnwache können Bürgerinnen und Bürger ihre mitgebrachten Kerzen entzünden und auf einem eigens dafür errichteten Podest am Fahnenrondell aufstellen. Dieser Ort dient ab dann zur Begegnung und als Mahnung für eine sofortige Beendigung des Krieges, heißt es weiter.