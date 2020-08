Einsatzleitwagen kann mit Segen starten

Dingelstädt. Wichtiges Feuerwehrfahrzeug ist ein Hauptakteur bei Familiengottesdienst in Dingelstädt.

Lange hat die Feuerwehr Dingelstädt auf einen Einsatzleitwagen, kurz ELW warten müssen. Hiermit können bei Bränden oder Unfällen direkt vor Ort die Einsatzkräfte koordiniert und der Funkverkehr gewährleistet werden.

Das Land Thüringen hat 50.000 Euro, der Landkreis Eichsfeld 25.000 Euro zugesteuert, um die Anschaffung zu ermöglichen. „Herzlichen Dank dafür“, sagt Stadtbrandmeister Ansgar Nolte. Seit November ist das Auto da. Die Zeit seitdem wurde intensiv genutzt, um es zu bestücken und vor allem um das Personal auszubilden.

Im Eichsfeld gehört aber der Segen Gottes für den Alltag unbedingt mit dazu. Am vergangenen Wochenende wäre eigentlich Stadtfest gewesen. So entstand die Idee, einen kleinen Familiengottesdienst im Friedenspark zu organisieren, natürlich streng nach Corona-Regeln. Pfarrer Ronald Genau segnete im Rahmen dessen das Fahrzeug ein. In ganz kleinem Rahmen wurde anschließend mit den Kameraden, den Wehrleitern der Landgemeinde und Kreisbrandinspektor ein wenig gefeiert.