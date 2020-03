Auch die Mitarbeiter der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg in Teistungen können von Bürgern vorerst nur noch telefonisch oder per E-Mail kontaktiert werden.

Einschränkungen bei Behörden

Auf die Coronavirus-Situation reagieren im Eichsfeld immer mehr Verwaltungen und Einrichtungen. So bittet die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Hanstein/Rusteberg mit Sitz in Hohengandern die Bürger, sich vor einem Besuch telefonisch oder per E-Mail mit der Behörde in Verbindung zu setzen. Erreichbar sind die Mitarbeiter weiterhin zu den üblichen Geschäftszeiten. Über Anliegen, so heißt es, könne man sich auch am Telefon oder per E-Mail austauschen. In besonderen Fällen, wie bei Verkehrsfragen oder Beratungen in Sachen Baurecht, würden die Mitarbeiter die Bürger wie gewohnt vor Ort besuchen. Kontakt zur VG Hanstein/Rusteberg: Tel. 036081/622 0 oder E-Mail info@vghr.de.

Der Besucherverkehr der VG Lindenberg ist aufgrund der nicht absehbaren Risiken für Mitarbeiter und Bürger infolge des Coronavirus seit Montag bis auf Widerruf nur eingeschränkt möglich, so der Teistunger VG-Chef Thomas Raabe. Die Ämter stünden zu den Öffnungszeiten nur noch telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung. Auch hier könne „in dringenden unaufschiebbaren Fällen“ telefonisch ein persönlicher Besuchstermin vereinbart werden, der in jedem Einzelfall geprüft werde. Alle weiteren Infos, insbesondere die Kontaktdaten der Mitarbeiter, können unter www.lindenberg-eichsfeld.de unter Aktuelles eingesehen werden.

Wie die Krankenkasse AOK Plus am Montag mitteilte, schließt diese ab Donnerstag alle 140 Filialen in Thüringen und Sachsen, darunter auch in Heiligenstadt und Leinefelde, für die persönliche Kundenberatung. „Die Filialen werden geschlossen bleiben, solange es die Situation erfordert“, heißt es. Die Mitarbeiter würden weiter an ihren Arbeitsplätzen sein und Anliegen bearbeiten. Auch in der Online-Filiale können registrierte Versicherte Anliegen erledigen, zum Beispiel Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen hochladen, Erstattungen beantragen oder Bescheinigungen anfordern. Das Servicetelefon 0800/1059000 ist 24 Stunden erreichbar.