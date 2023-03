Einschränkungen des Verkehrs wegen Pokalspiel in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Heiligenstädter Stadtverwaltung informiert über Sperrungen und Parkmöglichkeiten am Samstag. Dann findet das Spiel zwischen dem 1. SC 1911 Heiligenstadt und Wacker Nordhausen statt.

Zu Verkehrseinschränkungen wird es aufgrund des Pokalspieles zwischen dem 1. SC 1911 Heiligenstadt und Wacker Nordhausen am kommenden Samstag, 25. März, 14 Uhr, im Bereich des Gesundbrunnenstadions kommen. Darüber informiert vorab Bürgermeister Thomas Spielmann (BI).

Der Leineberg wird an diesem Tag zwischen der Nordhäuser Straße und der Liebermannstraße ab 12 Uhr für den Gesamtverkehr gesperrt. Anlieger und Bewohner der Gartenstraße können über den Kirchweg zu ihren Grundstücken gelangen.

Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe des Heiligenstädter Stadions bestehen laut Bürgermeister in der Schlachthofstraße für Pkw auf dem Parkplatz Höhe Stadtwerke sowie am rechten Fahrbahnrand der Schlachthofstraße in Richtung Stadion. Weiterhin stünden alle öffentlichen Parkplätze in der Stadt kostenfrei zur Verfügung. Diese, so Thomas Spielmann, seien ihrerseits unkompliziert über das innerstädtische Leitsystem zu erreichen.

Die einheimischen Zuschauerinnen und Zuschauer des Fußballspiels werden derweil gebeten, nach Möglichkeit nicht mit dem Auto anzureisen beziehungsweise die weiträumigen Parkplätze zu nutzen.