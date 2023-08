Einstürzende Mauer begräbt im Eichsfeld Auto unter sich

Tastungen. Auf einer Baustelle im Eichsfeld ist eine Mauer eingestürzt. Sie stürzte auf ein Auto, mehrere Menschen wurden verletzt.

In Tastungen wurde am Freitagnachmittag ein Auto von einer einstürzenden Mauer begraben. Wie die Polizei mitteilt, hatte das Auto den Baustellenbereich während der Sanierungsarbeiten an der Fassade eines Hauses passiert.

Aus noch unbekannter Ursache fiel die Mauer in sich zusammen und stürzte auf das vorbeifahrende Fahrzeug. Die Personen im Auto wurden verletzt.

Die Ursache für den Unfall wird nun untersucht. Weiter muss geprüft werden, ob die Baustelle an der Fahrbahn rechtmäßig betrieben wurde. Die Polizeiinspektion Eichsfeld hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

