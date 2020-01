Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einwohner aus Hohengandern gemeinsam aktiv: 240 Kilo Müll und ein Staubsauger gesammelt

Hohengandern. Gemeinsam aktiv in Sachen Naturschutz waren jetzt 65 Hohengänder in einer beispielhaften Aktion. Sie nutzten die Straßensperrung der B 80 von der Tankstelle in Richtung Witzenhausen, um den Unrat aus den Gräben und Hecken aufzulesen. Die Straße ist bis Ende Dezember gesperrt, weil kurz hinter der Landesgrenze auf hessischem Gebiet zwei Bahnbrücken erneuert werden. Diese Sperrung ohne Gefahr für Leib und Leben durch den Verkehr nutzte man aus, um sich einmal entlang der Piste umzusehen, was so alles aus Autofenstern fliegt oder heimlich abgelegt wird.

Bratwurst und Glühwein nach Ende der Räumaktion „Innerhalb von zwei Stunden war der etwa ein Kilometer lange Straßenabschnitt gesäubert“, erzählt Dagmar Haase aus Hohengandern, die bei der Aktion tatkräftig mit anpackte. Das Ergebnis aber konnte sie nicht anders als traurig bezeichnen. Es seien sage und schreibe 240 Kilogramm Restmüll, 180 Flaschen und Gläser, fünf Autoreifen und ein Staubsauger aufgesammelt worden. „Dieser etwas andere Sonntagsspaziergang war in den Augen aller Beteiligten aber trotzdem eine tolle Aktion“, erzählt Dagmar Haase. „Sie hat Kinder, Eltern und Großeltern zusammengebracht, einen kleinen Beitrag zum Umweltschutz geleistet und hoffentlich nicht nur sie für einen bewussteren Umgang mit Abfall und Wertstoffen sensibilisiert.“ Die Hohengänder aber sollten an dem für die Aktion geopferten Sonntag nicht nur Müll sammeln, sondern auch noch ein bisschen Gemütlichkeit erleben. Für einen schönen Ausklang des Nachmittages nach getaner Arbeit sorgte Christel Fiedler von der Tankstelle im Ort direkt am Ausgangspunkt der Sammelaktion mit Bratwurst und Glühwein. „Die Müllentsorgung wurde freundlicherweise von der Verwaltungsgemeinschaft Hanstein-Rusteberg und von der Honsel-Tankstelle übernommen“, freut sich Dagmar Haase über das gute Miteinander.