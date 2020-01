Eis-Show im Kulturhaus in Heiligenstadt nur am Abend

Moscow Circus on Ice gibt am 31. Januar in Heiligenstadt nur eine Vorstellung.

Heiligenstadt. Die Eis-Show aus Moskau kann im Eichsfelder Kulturhaus am 31. Januar nur am Abend aufgeführt werden.

Die für Freitag, 31. Januar, um 16 Uhr geplante Nachmittagsveranstaltung „Moscow Circus on Ice“ im Eichsfelder Kulturhaus kann aus technischen Gründen des Ensembles nicht stattfinden, teilt das Kulturhaus mit. Alle für diesen Veranstaltungstermin bereits erworbenen Eintrittskarten blieben gültig und würden auf die Veranstaltung am Abend des selben Tages, 31. Januar, um 20 Uhr umgebucht. Dafür bittet der Veranstalter alle Karteninhaber um Kontaktaufnahme mit der Theaterkasse des Kulturhauses unter der Rufnummer 03606/608060.

Die atemberaubende Eis-Show für Jung und Alt geht in neuem Gewand und einem erfrischenden Flair mit packender Atmosphäre auf große Europa-Tournee. Anfang des Jahres machen die Eiskünstler aus Moskau Zwischenstopp in deutschen Städten. Und erstmals gastiert das Ensemble auch in Heiligenstadt. Erleben kann das Publikum Akrobatik und schwindelerregende Stunts, verpackt in einer vollkommen neuen Story. Und es kann sich überraschen lassen, wie Eiskunstlauf und Zirkus auf der Bühne zu einer Show auf dem Eis verschmelzen. Die Aufführung findet auf Kunststoffeis statt.

Eintrittskarten zu 54,95 und 39,95 Euro gibt es an der Theaterkasse dienstags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 16 Uhr sowie online unter www.eichsfelder-kulturhaus.de.