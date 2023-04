Eisiger Einsatz für Polizei und Feuerwehr auf der A38

Polizisten mussten diese Eisvitrine an der Anschlussstelle Dramfeld auf der A38 bergen.

Eichsfeld. Die Polizei und Feuerwehr wurden am Montagabend zu einem ungewöhnlichen Einsatz auf der A 38 gerufen. Was sie dort vorfanden, war nicht alltäglich.

Eisiger Einsatz auf der Autobahn: Beamte der Polizeiinspektion Göttingen mussten am Montagabend eine Speiseeisvitrine von der A 38 bergen.

Erste Ermittlungen ergaben, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug mutmaßlich beim Verlassen der Autobahn an der Anschlussstelle Dramfeld in Fahrtrichtung Göttingen die rund 1,80 Meter breite Vitrine verloren haben muss und seine Fahrt in unbekannte Richtung fortsetzte.

Ob dessen Fahrer den Verlust bemerkt hat, bleibe offen, heißt es. Mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr aus Dramfeld konnte die Gefahrenstelle schnell wieder beseitigt werden. Für die Dauer der Bergung musste die Anschlussstelle kurzzeitig gesperrt werden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.