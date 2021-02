Nachdem das Feuer in der Elektroverteilung gelöscht war, musste das Gebäude noch beflüftet werden.

Heiligenstadt. Heiligenstädter Feuerwehr rückt Samstag in Klausgasse aus. Bewohner bringen sich selbst rechtzeitig in Sicherheit

Elektroverteilung gerät in Brand

Ein Wohnungsbrand rief am Samstagnachmittag die Feuerwehr Heiligenstadt auf den Plan. „Um 15.22 Uhr erreichte die Mitglieder der Wehr die Alarmierung. Fünf Minuten später war das erste Fahrzeug an der Einsatzstelle“, so Johannes Lurch von der Heiligenstädter Feuerwehr.