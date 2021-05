Elf Patienten auf Coronastationen im Eichsfeld

Eichsfeld. Der für Öffnungsschritte ausschlaggebende Inzidenzwert sinkt weiter.

18 Neuinfektionen gehen am Mittwoch in die Coronabilanz des Gesundheitsamtes des Landkreises Eichsfeld ein. Der Sieben-Tages-Inzidenzwert, der täglich vom Robert-Koch-Institut in Berlin ermittelt wird, sinkt auf 73. Am Vortag lag dieser bei 81.

Elf Patienten werden derzeit auf den Coronastationen im Heiligenstädter Krankenhaus behandelt, fünf davon mit einem schweren Verlauf. Insgesamt waren oder sind mit dem Coronavirus 6168 Eichsfelder infiziert.