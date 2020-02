Eltern in Drogenhandel verstrickt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eltern in Drogenhandel verstrickt

Sie sind eine Familie mit zwei kleinen Kindern. Auch wenn sie nicht verheiratet sind, bilden sie vor dem Gesetz eine „Bedarfsgemeinschaft“. Jetzt sitzen Vater und Mutter vor dem Schöffengericht am Amtsgericht in Mühlhausen. Gemeinschaftlicher Handel mit Drogen in nicht geringer Menge wird ihnen vorgeworfen.

Die 26-jährige Mutter hat keinen Beruf erlernt. Der Vater, 32, arbeitet als Fleischer und möchte sogar seinen Meister machen. Doch damals, 2017, handelten sie mit verschiedenen harten Drogen, um den Eigenkonsum zu finanzieren und noch etwas mehr Geld für die Haushaltskasse zu haben. Bei einer Haussuchung im Sommer 2017 waren verschiedene Betäubungsmittel in unterschiedlichen Mengen sowie Verpackungsmaterialien und andere verdächtige Utensilien, auch Bargeld, sicher gestellt worden. Vor Gericht gestehen sie alles, verzichten auf die beschlagnahmten Sachen, möchten aber die Speicherkarte und die USB-Sticks mit den Bildern ihrer Kinder gern zurück haben. Unter die Straftaten möchten sie gern „einen Schlussstrich ziehen“, wie es einer der Anwälte ausdrückt. Alle Drogenscreenings, die seitdem gemacht wurden, waren negativ. Die Familie wird regelmäßig vom Jugendamt betreut. Die beiden scheinen die Krise überwunden zu haben. Gutachten bestätigen dies. Die Frau möchte endlich eine Ausbildung machen, und der junge Vater arbeitet sehr fleißig, auch zusätzlich zur normalen Arbeitszeit. Er muss noch für ein weiteres Kind Unterhalt zahlen. Was beiden allerdings „auf die Füße fällt“, sind für beide die Vorstrafen, auch „einschlägige“ mit einem Gefängnisaufenthalt des Mannes. Er hat schon sieben Einträge wegen Drogen, Fahren ohne Führerschein, Diebstahl und anderes. Er zahlt immer noch Geldstrafen wegen dieser Vorfälle. Bewährungszeiten hat er nicht eingehalten, Auflagen nicht erfüllt. Sie hat vier Einträge im Zentralregister wegen Internetbetrugs und Drogen. Der Staatsanwalt hält die Taten für erwiesen. Er würdigt das umfassende Geständnis und das Beenden des Drogenkonsums. Negativ sind jedoch die so genannten harten Drogen und die professionellen Strukturen des Handels. Er beantragt für die Frau ein Jahr und sieben Monate mit drei Jahren Bewährung und für den Mann zwei Jahre, auch hier noch mit Bewährung, aber letztmalig vier Jahre. Dazu solle es noch eine Geldstrafe geben. Für die Frau sollen noch 150 Arbeitsstunden dazu kommen. Die Verteidigerin der Frau kann auch nur die Anklage bestätigen, da es ja ein Geständnis gibt. Sie verweist aber auf die prekäre finanzielle Situation der Familie, die durch den Drogenkonsum entstanden ist. Jetzt aber gebe es eine positive Sozialprognose, auch mit Unterstützung des Jugendamtes. Der Verteidiger des Familienvaters schließt sich im wesentlichen dem Staatsanwalt an. Er hält jedoch die Geldbuße für zu hoch, da das Familieneinkommen durch andere Zahlungen wie Unterhalt oder Gerichtskosten nicht so hoch ist. Das Gericht folgt den Anträgen, setzt aber die Geldzahlungen herab. Die Mutter muss im Monat 20 Stunden gemeinnütziger Arbeit leisten. Vielleicht findet sie dadurch Eingang zu einem normalen Arbeitsleben. Es ist ein mildes Urteil im Interesse der Kinder. „Denn Knast macht hier keinen Sinn“, ist die einheitliche Meinung der Gerichtsbeteiligten. Die Kinder brauchen Vater und Mutter zu Hause, nicht im Gefängnis. „Doch die finanzielle Not kann nicht so hoch sein. Andere Menschen müssen mit noch weniger auskommen“, resümiert der Richter. „Sie haben Verantwortung für ihre Kinder“, gibt er den beiden mit auf den Weg. Das Urteil wird rechtskräftig.