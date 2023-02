Energiepolitiker der Linken referiert in Heiligenstadt über die Energiekrise

Heiligenstadt. Bundestagsabgeordneter Ralph Lenkert (Die Linke) meint, dass die Energiewende an den gesetzlichen Regeln zu scheitern droht. Die Linkspartei möchte die Pendlerpauschale zu einem Mobilitätsgeld weiterentwickeln.

Zu einem Vortrag mit dem energie- und klimapolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Ralph Lenkert (Linke), lädt der Eichsfelder Kreisverband der Linken am Dienstag, 21. Februar, ab 18 Uhr ins Hotel Norddeutscher Bund ein. Der Politiker stelle in seinem Vortrag dar, warum die Energiewende nicht an der technischen Umsetzbarkeit, sondern an den gesetzlichen Regeln zu scheitern droht.

„Diese Regeln sind so gestaltet, dass sie die Profite von Einzelnen zulasten der Allgemeinheit sichern. Ralph Lenkert ist sich sicher: Unser Energiesystem muss grundlegend reformiert werden. Neben dem Aspekt des Klimaschutzes muss auch die Bezahlbarkeit im Interesse der Allgemeinheit im Zentrum der Neuausrichtung steht“, teilt Anna Opfermann, stellvertretende Kreisparteivorsitzende, mit.

Genügend Geld zum Heizenfür jeden

In der aktuellen Krise stünden die Energiekosten direkt nach der Versorgungssicherheit auf der politischen Agenda. So schön es sei, wenn die Gasspeicher gefüllt sind und die Versorgung für diesen Winter gesichert scheint, so müsse auch die Frage gestellt werden, wer sich es leisten kann, die Heizung anzustellen.

„Wir sagen jede und jeder braucht genügend Geld fürs Heizen und die Fahrten auf Arbeit, zu Ärzten oder Angehörigen. Wir fordern für jeden Haushalt 125 Euro monatlich plus 50 Euro für jede weitere im Haushalt lebende Person, denn Familien haben einen höheren Verbrauch als Singlehaushalte. Daneben wollen wir die Pendlerpauschale zu einem Mobilitätsgeld weiterentwickeln... Wir schlagen dafür einkommensunabhängig zehn Cent pro Entfernungskilometer vor“, führt Ralph Lenkert aus.