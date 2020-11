In einem Gottesdienst mit einer Ehrung überrascht zu werden, damit hätte Rita Lutterberg nicht gerechnet. Doch genau das passierte am Sonntag.

Vertreter der Caritas des Bistums Erfurt hatten vor der Messe in den letzten Reihen des Gotteshauses Platz genommen, um nicht auf den ersten Blick gesehen zu werden. Doch spätestens als Pfarrer Bernhard Streicher erzählte, dass es früher eine Show mit Rudi Carrell unter dem Motto „Lass dich überraschen“ gab, dürfte die Seniorin geahnt haben, was vielleicht noch kommen sollte. Es war die Ehrung mit dem Caritaskreuz. Verliehen wird es als Zeichen des Dankes und der hohen Anerkennung für besonderes Engagement.

Dass sich Rita Lutterberg diese Auszeichnung verdient hat, dessen ist sich Gerald Nolte von der Caritasberatungsstelle für Menschen mit Behinderungen sicher. Er kennt die Brehmerin schon seit gut 20 Jahren, und er schätzt sie. „Sie ist lebensbejahend, nimmt kein Blatt vor den Mund. Sie hat das Herz am richtigen Fleck, treibt Dinge voran und ist realistisch. Dazu ist sie spontan und engagiert“, sagt Nolte. Auch er war am Sonntag in die Dorfkirche kommen, um dem feierlichen Moment beizuwohnen. Nach dem Tod ihres Mannes suchte Rita Lutterberg ein neues ehrenamtliches Betätigungsfeld, um einer Isolation vorzubeugen, erzählt Gerald Nolte. Da sie sehgeschädigt ist, nahm sie Kontakt zur Caritas-Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung auf. „Diese Stelle betreut einen Kreis sehgeschädigter Personen in dem Rita Lutterberg genau das fand, was ihren Vorstellungen entsprach.“

Seit fast 20 Jahren aktiv tätig

Seit fast 20 Jahren ist die Eichsfelderin nun sehr aktiv für diesen Kreis tätig. Sie bereitet zusammen mit Blindenseelsorger Gerhard Seeland sowie der Caritas-Beratungsstelle organisatorisch und inhaltlich alle Treffen vor und hat außerdem über viele Jahre die Mitglieder an deren Geburtstagen besucht. Die sind auch im katholischen Blindenwerk Ost organisiert. Aufgrund ihres großen Engagements wurde Rita Lutterberg bereits nach kurzer Zeit in den Vorstand des KBW-Ost gewählt. Erst vor zwei Wochen erhielt sie für diese Funktion erneut das Vertrauen. „Das bedeutet Vorstandssitzungen, Vorbereitung von verschiedensten Aktionen und andere Treffen“, weiß Nolte. Bei bundesweiten Veranstaltungen des Deutschen Katholischen Blindenwerkes vertritt die 73-Jährige oft die Region.

Hinzu kommt, dass das Bildungswerk jedes Jahr einen akustischen Adventskalender in Form einer CD erstellt, die nicht nur in Deutschland, sondern auch darüber hinaus verschickt wird. Hier können Menschen mit Sehschädigung jeden Tag etwa zehn Minuten interessante und besinnliche Texte sowie Lieder hören. Rita Lutterberg ist auch hier dabei und gestaltet mit der Caritas-Beratungsstelle fünf bis sechs Tage dieses Kalenders. Auch diese Arbeit ist sehr zeitintensiv.

Das allerdings ist noch immer nicht alles, was die Seniorin leistet. Aktiv ist sie nämlich zudem ehrenamtlich in ihrer Pfarrgemeinde. „Dort übernimmt sie die Aufgaben der Küsterin und der Lektorin, wenn die Schrift groß genug ist, und betet beim Sterbefall in der Kirche vor“, sagt Gerald Nolte. Da kein Pfarrer im Ort wohnt, ist sie die erste Ansprechpartnerin für verschiedenste Anliegen.