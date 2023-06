Engagierte Eichsfelder Bürger verhindern die Weiterfahrt eines Unfallverursachers

Berlingerode. Zwischen Berlingerode und Günterode kam ein 20-Jähriger mit seinem Pkw von der Straße ab. Trotz der Schäden am Fahrzeug wollte er weiterfahren, das verhinderten aber engagierte Unfallzeugen.

Engagierte Bürger hinderten einen 20-Jährigen am Freitag gegen 23 Uhr an der Weiterfahrt mit seinem Skoda Octavia. Der 20-Jährige war auf der Landstraße aus Berlingerode kommend in Richtung Günterode unterwegs. Dabei kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Erdwall, teilt die Polizei am Samstag mit.

Dabei wurde das Fahrzeug im Frontbereich erheblich beschädigt. Trotz plattem Reifen und der Schäden versuchte der 20-Jährige seine Fahrt fortzusetzen, wurde aber von den Zeugen des Unfalls daran gehindert. Die hinzugerufene Polizei stellte bei dem Fahrer einen Atemalkoholwert von 2,01 Promille fest. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, Anzeige erstattet und die Weiterfahrt dauerhaft unterbunden. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

