Erdablagerunge am Worbiser Stadion und Friedhof ist ungefährliches Zwischenlager

Worbis. Über „ungepflegte Wege und Material, das nach Schadstoffen untersucht werden sollte“, ärgert sich Peter Weißbach aus Worbis in einem Leserbrief am 17. Dezember in dieser Zeitung. Ein Anruf im Bauamt der Stadtverwaltung hätte ihm seine Sorgen sofort nehmen können, teilt die Stadt Leinefelde-Worbis mit. Bei dem Erdaushub, den Herr Weißbach in der Nähe von Stadion und Friedhof in Worbis entdeckt hat, handelt es sich um ein Zwischenlager - also keine dauerhafte Lagerung - des Teichaushubs aus der Kuhle in Breitenbach, die im Rahmen der Dorferneuerung nach vielen Jahrzehnten zum ersten Mal entschlammt und saniert wird, heißt es weiter aus dem Rathaus der Stadt Leinefelde-Worbis.

Der Teichaushub sei am Stadtrand von Worbis zum Trocknen gelagert wurden. Dort liegt nach Mitteilung des städtischen Bauamtsleiters Stefan Nolte außerdem auch der Erdaushub aus der alten Badeanstalt in Breitenbach, ein ähnliches Sanierungsprojekt wie die Kuhle. Auch dortgehe es darum, das Gewässer zu entschlammen. Auch der hochwertige, nährstoffreiche Boden aus der alten Badeanstalt sei zur Abtrocknung nur zwischengelagert. Die Sedimente sollen zeitnah zur Bodenandeckung im Stadtgebiet weiterverwendet werden, heißt es weiter. „Sollte der frisch abgelagerte Boden leicht faulig riechen, dann ist das ein Prozess, der durch den Luftkontakt ausgelöst wird, aber nur vorübergehender Natur ist“, erklärt Stefan Nolte.

Erde ist nährstoffreicher Mutterboden

„Wir hätten die Erde aus der Badeanstalt auch lieber gleich auf die Felder gebracht, die Landwirte hätten sich darüber gefreut“, sagt Bürgermeister Marko Grosa (CDU). Der Landkreis Eichsfeld aber habe das untersagt und ein Zwischenlager gefordert. „Was wir da aus den Teichen geholt haben, ist im Grunde hochwertiger Mutterboden, der bei Starkregen ins Gewässer geschwemmt wurde. Das sind Nährstoffe pur“, erklärt der Bürgermeister. Man werde das Material nach und nach wieder aufbrauchen. Es leiste zum Beispiel gute Dienste auf den Grünflächen, die künftig die Leinefelder Landesgartenschau bereichern sollen. Über die Lagerung und die künftige Verwendung des Bodens sei man mit der Kreisverwaltung bereits in enger Abstimmung, reagiert Marko Grosa auf die Empfehlung des Lesers, das Umweltamt solle sich damit befassen.

Zur Kritik Peter Weißbachs, in Kirchworbis würde kontinuierlich Rasen gemäht, würden Bäume geschnitten und gepflanzt, in Worbis aber seien die Wege ungepflegt, entgegnet Marko Grosa: „Wir sind ein freies Land, und wenn es ihm in Kirchworbis besser gefällt, kann er gern dort hinziehen. Wir sind davon überzeugt, dass die meisten Worbiser ihre Stadt mögen und zum Glück auch nicht alle nach Dreckhaufen und Negativem suchen, sondern sich an den guten Dingen erfreuen können.“ red