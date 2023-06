Erdfall reißt großes Loch in Kreisstraße im Untereichsfeld

Gieboldehausen. Die Straße im Untereichsfeld muss jetzt für Arbeiten gesperrt werden. Die Reparatur soll schnell erfolgen.

Auf der Kreisstraße 107 zwischen Gieboldehausen und Rüdershausen im Landkreis Göttingen hat sich in der Nacht von Sonntag zu Montag in einer der Fahrspuren ein Loch mit einem Durchmesser von einem Meter und einer Tiefe von 1,50 Metern durch einen Erdfall gebildet. Um den Schaden an der Fahrbahn so schnell wie möglich zu beheben, wird die Kreisstraße am Dienstag, 27. Juni, ab 17 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt. Das teilt die Göttinger Kreisverwaltung mit. Um die Verkehrsbeeinträchtigung so gering wie möglich zu halten, würden die Arbeiten in derselben Nacht ausgeführt. Es werde versucht, dass die Strecke Morgen des 28. Juni wieder befahrbar ist.