Erfolgreichstes Jahr für Eichsfelder Verein Balipockets

Für den Verein Balipockets war das vergangene Jahr das bisher erfolgreichste. Dies teilt Anna Hesse, stellvertretende Vorsitzende des Vereins, mit. Den Vorstand freue es besonders, dass sich das Projekt seit der Gründung im Jahr 2016 kontinuierlich weiterentwickelt hat. Insgesamt flossen 12.125 Euro im vergangenen Jahr in den Spendentopf. Unterstützt werden durch den Verein Projekte, die die Bildungsbedingungen auf Bali nachhaltig verbessern sollen.

Aktuell hat der Verein laut Hesse 84 Mitglieder, und die meisten seien unter 30 Jahre alt. „Unser Verein zeigt, dass es auch im ländlichen Raum ein großes Engagement junger Menschen gibt, die sich den Herausforderungen unserer globalisierten Welt bewusst sind“, erklärt Anna Hesse. Der Verein setze sich somit genau für die nachhaltige Entwicklung gemäß der Agenda 2030 ein.

„Ein weiteres wichtiges Ziel des Vereins ist die Vertiefung der lokalen Partnerschaften in Bali. So konnte eine Mitarbeiterin vor Ort eingestellt werden, die die Projektleitung in Bali inne hat und wichtige Ansprechpartnerin ist“, berichtet Hesse von einem weiteren Schritt in der Vereinsarbeit. Zudem biete der Verein nun auch jungen Menschen an, Freiwilligenarbeit in seinen Projekten auf Bali zu leisten.

Ebenso lag laut Hesse ein Schwerpunkt auf der Weiterbildung vieler Vereinsmitglieder beim Eine-Welt-Netzwerk Thüringen, um den Themenkomplex des globalen Lernens in die Arbeit zu integrieren. Auch für dieses Jahr plant der Verein wieder einige Aktionen im Landkreis Eichsfeld und will lokale Partnerschaften ausbauen. „Der Verein freut sich über Anregungen und Unterstützungen, egal ob von institutioneller oder privater Seite“, fordert Anna Hesse zur Mitarbeit auf.

Kontakt zum Verein per E-Mail an info@balipockets.org.