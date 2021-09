Ergebnis ist nicht gleich Ergebnis

Silvana Tismer über Irritationen bei den Wahltabellen

Wie hat mein Ort gewählt? Das ist die Frage, die sich wohl die meisten Menschen gestellt haben. Sonntagabend brach zwischenzeitlich die Internetseite „Wahlen in Thüringen“ zusammen, auf der die Ergebnisse einliefen.

Beim Blick auf die Wahltabellen aber gilt eines zu beachten: In diesen Ergebnissen – zumindest in denen der kleinen Gemeinden und in den größeren Kommunen die der einzelnen Wahllokale – ist nicht die Briefwahl enthalten. Dort stehen nur die Ergebnisse der Urnenwähler, also derer, die am Wahltag vor Ort ihre Kreuze gemacht haben.

Das hat schon für Verwirrung gesorgt. Auch unsere Redaktion erreichten am Montag einige Anrufe, wo Menschen sagten, das Ergebnis stimme nicht, ihre Stimme sei bei ihrem kleinen Ort nicht dabei. Man hatte Briefwahl beantragt. Diese Ergebnisse können nicht auf die einzelnen Wahllokale oder kleinen Orte aufgeteilt oder ihnen zugerechnet werden, sondern bleiben in den Briefwahlbezirken. Sonst wäre ja das Wahlgeheimnis nicht mehr gewahrt, würde man sagen können, Herr Y aus Z hat die Partei X gewählt, also zählt das Ergebnis für den Ort Z. Geht also nicht.

Die Briefwahl hat am Ende den Ausschlag gegeben, wer in unserem Wahlkreis das Direktmandat bekommt. Was erst ganz knapp aussah, hat sich dann als gar nicht mal so kleiner Vorsprung erwiesen.

