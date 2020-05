Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erlebnis-Draisine startet in neue Saison

Die Eichsfelder Kanonenbahn gGmbH freut sich in diesem Jahr besonders über den Saisonstart der Erlebnis-Draisine. Pünktlich zum 140. Jahrestag der Einweihung des Streckenabschnitts Leinefelde – Treyßa, der ehemaligen sogenannten „Kanonenbahn“, durfte es bereits am vergangenen Freitag nach monatelanger Corona-Zwangspause endlich wieder losgehen.

Man freue sich sehr, endlich wieder Draisinen-Freunde und Gäste begrüßen zu dürfen. Selbstverständlich werde diese Saison keine wie jede andere, denn die gGmbH musste sich aufgrund der Corona-Virus-Pandemie ein spezielles Hygiene-Konzept überlegen und jetzt gemeinsam mit den Gästen umsetzen.

So ist unter anderem auch bei einem Besuch auf die weiterhin geltenden Hygieneschutzmaßnahmen wie Abstandsgebot und Mund-Nasen-Schutz zu achten. Näheres teilen allen Interessierten die Mitarbeiter bei einem Besuch mit, oder sie können es diversen Aushängen an den Gebäuden entnehmen. Aufgrund der Abstandsregeln dürfen auf den Draisinen jeweils nur Mitfahrer mit maximal zwei Wohnsitzen pro Draisine fahren. Die Anzahl der Sitzplätze, sowohl in unseren Elektrozügen als auch in der Gaststätte, mussten auf die Hälfte reduziert werden.

„Wir denken aber, dass sie sich trotz dieser Einschränkungen den Spaß an unseren Draisinen-Fahrten nicht verderben lassen und wollen gemeinsam optimistisch in die Zukunft, in eine hoffnungsvolle Saison schauen“, heißt es vom Team der Erlebnis-Draisine.

Buchungen werden wieder ab sofort telefonisch unter 036027/78866 oder per E-Mail unter info@erlebnis-draisine.de entgegengenommen. Auch ist eine Online-Buchung auf der Homepage www.erlebnis-draisine.de möglich.