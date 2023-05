Mindestens so voll mit Menschen wie voriges Jahr wünscht sich die Interessengemeinschaft der Heiligenstädter Händler am Sonntag die Wilhelmstraße zum 22. Autofrühling.

Erlebnistag in Heiligenstadt: Musik aus 30 Meter Höhe und jede Menge Chrom und Blech

Heiligenstadt. Die Interessengemeinschaft Heiligenstadt stellt den 22. Autofrühling am Sonntag unter das Motto „Erlebnis Innenstadt“. Vorbereitungen laufen seit Januar. Die Händler haben sich einiges einfallen lassen.

Der Wandel der Innenstädte macht auch vor Heiligenstadt und dem Eichsfeld nicht halt. Das weiß Falk Sternadel, der Vorsitzende der Interessengemeinschaft der Heiligenstädter Händler, ganz genau. Menschen wieder in die Fußgängerzone zu ziehen, dafür muss etwas geboten werden.

Eine gute Gelegenheit, den Menschen zu zeigen, was geleistet werden kann, ist der Autofrühling. Am Sonntag, 14. Mai, findet er zum 22. Mal statt. Aber es gehe nicht nur um Autos, sagt Sternadel. Es gehe um das „Erlebnis Innenstadt“. Es habe eine starke Nachfrage nach Standplätzen gegeben, ist Sternadel zufrieden. Aber es gebe mehr: „Ein besonderer Höhepunkt werden die Live-Songs von Musiker Marcel Mainzer in fast 30 Metern über der Wilhelmstraße sein.“

Eine gute Sache sei wieder die Verbindung von Autofrühling, Museumsfest und verkaufsoffenem Sonntag. Von 13 bis 18 Uhr gibt es Kunst, Kultur, Bastelangebote für Kinder sowie thematische Führungen im Eichsfeldmuseum und Barockgarten. In der Wilhelmstraße werden Trends im Bereich Auto, Motorrad, Tuning, Kfz-Schadensgutachten vorgestellt. Oldtimerfans kommen auch nicht zu kurz. Am Marktplatz gibt es den Fahrsimulator des Motorsportclubs Heiligenstadt im ADAC und mietbare Hochzeitsfahrzeuge, zum Beispiel Rolls Royce. Blumen, Naturkosmetik und Schmuck sind ebenso am Marktplatz zu finden – es ist ja Muttertag. Die Geschäfte haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

„Das Motto ,Erlebnis Innenstadt’ war uns bei der Organisation wichtig, um den Autofrühling für alle Besucher, Technikinteressierte, Mütter und Familien interessant zu gestalten“, sagt Sternadel. „Gastronomie und Eisdielen sind geöffnet, es gibt vielfältige Speisen und Getränke, Karussells und Bastelangebote – es ist für jeden etwas dabei.“ Die Vorbereitungen laufen bereits seit Januar und seien in diesem Jahr sehr facettenreich gewesen. „Die Nachfrage nach Standplätzen war stark, auch die Gespräche mit engagierten Händlern und Standbetreibern waren sehr konstruktiv.“

Infolge der vielen Aussteller sind am Sonntag der Marktplatz und die Wilhelmstraße bis zum Eichsfelder Hof für den Verkehr gesperrt. „Schwierig waren die Beantragung des verkaufsoffenen Sonntages und insgesamt erhöhte behördliche Auflagen, die wir dennoch in guter Zusammenarbeit mit der Stadt lösen konnten“, so Sternadel. Jetzt freuen sich die Händler auf gutes Wetter und eine mit Menschen prall gefüllte Innenstadt.