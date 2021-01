Erleichterung für die Kreuzebraer Feuerwehr

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr konnten sich dieser Tage über neue Trainingsanzüge freuen. Thomas Freund, selbst Mitglied der Wehr und Geschäftsführer von Landschaftsbau Freund, spendete diese.

So haben die Feuerwehrkameraden nun die Möglichkeit, nach einem Einsatz gleich saubere Kleidung anzuziehen, denn nach diesen kann sich zum Beispiel noch krebserregender Brandrauch an der Einsatzkleidung befinden. Mit der neuen Bekleidung kann die sogenannte Schwarz/Weiß-Trennung noch am Einsatzort erfolgen. Das sei nicht nur bequemer, sondern auch besser für die Gesundheit der Kameraden.