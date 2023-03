Erneut Farbe am Heiligenstädter AfD-Wahlkreisbüro

Heiligenstadt. Die Scheibe des Heiligenstädter AfD-Wahlkreisbüros wurde mit Farbe beschmiert. Die Tat ereignete sich am Wochenende.

Erneut ist das Wahlkreisbüro der AfD angegriffen worden. Unbekannte Täter haben am Wochenende die Schaufensterscheibe des Wahlkreisbüros der AfD in der Wilhelmstraße beschädigt. Das geht aus einer Mitteilung der Landespolizeiinspektion in hervor. Demnach haben die Täter die Scheibe mit schwarzer Farbe beschmiert.

Hinweise unter Tel.: 03606/6510