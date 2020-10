Weiterer Widerstand gegen eine vorschnelle Verabschiedung der erarbeiteten Zukunftsstrategie für das Eichsfeld-Klinikum formiert sich. Nach der Kritik von Marko Grosa (CDU), Bürgermeister der Stadt Leinefelde-Worbis, bemängelt auch die Fraktion Linke-B90/Die Grünen-SPD im Kreistag die Informationspolitik.

„Wir haben in der Vergangenheit schon mehrfach als Fraktion Anfragen an den Landrat und den Aufsichtsrat des Eichsfeld-Klinikums gestellt. Diese wurden nur unzureichend beantwortet und viele Informationen wurden uns vorenthalten. Auch nach der Einsetzung des neuen Geschäftsführers Anfang des Jahres suchten wir das Gespräch mit der neuen Geschäftsführung. Leider hat man unser Gesprächsersuchen abgewiesen. Nun ist Mitte September 2020, dass Anfang des Jahres in Auftrag gegebene Gutachten oder Entwicklungskonzept ist fertiggestellt worden. Auch nach mehrmaliger Nachfrage durch unsere Fraktion wurde uns als Kreistagsmitglieder dieses Gutachten bisher nicht zur Kenntnis gegeben. Es wurden uns lediglich auszugsweise Informationen aus diesem Gutachten beziehungsweise das sogenannte Fazit daraus in der letzten Kreisausschusssitzung mitgeteilt“, heißt es in einer Mitteilung der Fraktion.

Daher wolle man in der nächsten Kreistagssitzung am Mittwoch die Absetzung des Tagesordnungspunkt 9 „Raumplanerische Festsetzung der einräumigen stationären Akutversorgung im Landkreis Eichsfeld“ beantragen. Schon seit Monaten beschäftige sich die Fraktion mit der Thematik. „Es geht hier nicht nur um kleinere Strukturreformen innerhalb des Eichsfeld-Klinikums, sondern um eine Weichenstellung für die zukünftige gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung im Eichsfeld“, heißt es weiter in der Mitteilung.

„Nun sollen wir in der nächsten Kreistagssitzung als Kreistagsmitglieder über den Beschlussvorschlag für eine einräumige stationäre Akutversorgung im Krankenhaus Reifenstein zustimmen, ohne auch nur andere Szenarien diskutieren zu können“, heißt es in dem Papier der Fraktion.

Man sehe sich als Kreistagsmitglieder nur unzureichend informiert und damit auch nicht in der Lage, eine Entscheidung von solcher Tragweite treffen zu können. „Es geht hier um die Aufstellung der Gesundheitsversorgung im Eichsfeld für die nächsten 30 Jahre. Wir lassen uns auch nicht die Pistole auf die Brust setzen mit dem Argument, dass die Beantragung von Fördermitteln noch dieses Jahr erfolgen muss.“

Gerade dann, wenn man schnelle Entscheidungen brauche, müsse der Informationsfluss vollständig, transparent und rechtzeitig an alle Entscheidungsträger erfolgen. Deshalb beantrage die Fraktion die Vertagung beziehungsweise Absetzung des Themas von der Tagesordnung. Gegebenenfalls müsse zum Eichsfeld-Klinikum noch im Oktober eine Sondersitzung einberufen werden.