Ershausen: Physiotherapie zieht ins Rote Haus um

Ershausen. Eine Patientin hat bei der Suche nach neuen Räumlichkeiten der Physiotherapie geholfen. Eine Zusammenarbeit mit dem St. Johannesstift soll es auch in Zukunft geben.

Der Kindergarten, den der St. Johannesstift für die Gemeinde betreibt, brauchte mehr Platz. So musste sich Anne Tasch mit ihrer Physiotherapiepraxis auf die Suche nach neuen Räumlichkeiten begeben. Vor fünf Jahren hatte sie die Praxis im Haus Joseph, auf dem Gelände des Stifts, übernommen. „Für uns war es ein großer Vorteil, dass die Praxis auf dem Gelände war. Neben den kurzen Wegen, war es auch gut, dass unsere Bewohner alleine in die Praxis gehen konnten“, sagt Uwe Christ, Leiter Wohnen im St. Johannesstift. Die Zusammenarbeit soll es auch in Zukunft geben, auch wenn der Weg in die Praxis nun mehr Zeit in Anspruch nehmen wird.

"Es war nicht ganz so einfach"

Aber Christ und auch Anne Tasch sind froh, in Ershausen neue Räume gefunden zu haben. „Es war nicht ganz so einfach, aber wir haben die Hoffnung nie aufgegeben. Auf den letzten Drücker haben wir die neuen Praxisräume gefunden. Eine Patientin hat uns dabei geholfen“, erzählt Anne Tasch und zeigt auf die zukünftige Eingangstür. Die Patientin hatte Tasch die Telefonnummer des Besitzers des ehemaligen Vierseitenhofes, in Ershausen das „Rote Haus“ genannt, in der Kreisstraße 13 gegeben. Die junge Frau, die auch in Lengenfeld unterm Stein seit Jahren eine Praxis betreibt, zögerte nicht lange und griff zum Telefonhörer.

„Dieser fand es gut und sagte sofort die Nutzung der Räume zu“, so Anne Tasch. Dort, wo einst die Galerie mit vielen Bildern ihre Heimat hatte, und ganz früher der Bauer seine Tiere versorgte, werden in Zukunft Patienten behandelt. „Die Räume sind optimal. Bei der Sanierung des Hofes sollte dort eigentlich eine Arztpraxis einziehen“, weiß Tasch von Erzählungen.

Erweitertes Angebot an Kursen

Am 1. September soll es so weit sein, dass sich die Patienten die neuen Praxisräume anschauen können. Bis dahin haben Tasch und ihr Team noch einiges zu tun. Möbel müssen aufgestellt und alles muss herausgeputzt werden. Eigentlich war eine frühere Eröffnung geplant, doch fehlende Handwerker und fehlendes Material hätten zu der Verzögerung geführt. Und auch die Suche nach neuem Personal sei nicht ganz so einfach gewesen. Doch das sei jetzt alles Geschichte und man blicke positiv in die Zukunft, so Anne Tasch.

Zudem werde auch das Angebot erweitert. „In Zukunft bieten wir mit Elisabeth Göbel auch Tanz-, Ballett-, Hula-Hoop- und Yogakurse an. Im Sommer nutzen wir den Platz an der frischen Luft auf dem Gelände“, erzählt Anne Tasch.

Eichsfeld: Post zwischen Stacheldraht

Spielparadies direkt am Fluss in Uder