Erst kracht es in Leinefelde, dann die Flucht

Leinefelde Bislang Unbekannter touchiert in Leinefelde ein geparktes Auto und flüchtet. Polizei sucht den Verursacher und Zeugen.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr in der Zeit zwischen Donnerstag, 7. Dezember, 23 Uhr, und Freitag, 8. Dezember, 8 Uhr, in Leinefelde die Straße „Im Rödichen“. Dort kollidierte er aus noch unbekannter Ursache mit einem am Fahrbahnrand abgestellten grauen Pkw BMW. „Danach entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von geschätzten 2.000 Euro“, teilt die Polizei mit. Sie sucht nach dem Verursacher und bittet Zeugen, sich unter Telefon 03606 / 6510 oder in der Polizeiinspektion Eichsfeld in Heiligenstadt zu melden