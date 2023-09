Erste Ideen für ein Maskottchen der Leinefelder Landesgartenschau

Leinefelde-Worbis. Schon viele Ideen und Entwürfe für ein Maskottchen der Leinefelder Landesgartenschau haben die Verantwortlichen erreicht. Bis Ende Oktober können noch Vorschläge gemacht werden.

Seit einigen Wochen sucht die Stadt Leinefelde-Worbis ein Maskottchen für die Landesgartenschau, die im Jahr 2025 im Ortsteil Leinefelde stattfinden soll. Dafür wurde ein Wettbewerb ins Leben gerufen, der sich an die jüngste Generation der Stadt richtet.

Ziel ist es, ein Maskottchen für die Landesgartenschau zu entwerfen, dass die Landesgartenschau repräsentiert und durch alle Programme begleitet. Die Aktion wurde bereits in den Kindergärten und in den Grundschulen vorgestellt und sorgte für Begeisterung.

„Wir sind erfreut, dass bereits zahlreiche kreative und wundervolle Vorschläge bei uns eingegangen sind und möchten uns an dieser Stelle herzlich dafür bedanken“, sagt Stefan Nolte, der Leiter des Gartenschau-Teams. Noch bis Ende Oktober 2023 können Bilder, Zeichnungen, Skizzen und Namensvorschläge eingereicht werden. Nach Einsendeschluss wird eine Jury die besten drei Entwürfe küren.

Vorschläge können an per Post an: Landesgartenschau Leinefelde-Worbis gGmbH, Beethovenstr. 11, 37327 Leinefelde-Worbis oder per E-Mail an: d.preiss@leinefelde-worbis.de geschickt werden.