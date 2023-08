Erste Partner des Naturparks Eichsfeld-Hainich-Werratal erhalten Auszeichnungen

Effelder. Die ersten Partner des Naturparks Eichsfels-Hainich-Werratal werden für nachhaltiges Wirtschaften ausgezeichnet. Das Projekt „Katzensprung 2.0“ steht weiterhin für Betriebe offen.

Der Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal ist einer von 19 Modell-Naturparken des Projekts „Katzensprung 2.0 – Aktiv für den Klimaschutz im Deutschlandtourismus“ vom Verband Deutscher Naturparke (VDN). Im Sommer des vergangenen Jahres rief die Naturparkverwaltung dazu auf, sich an dem Projekt zu beteiligen.

Gefolgt sind diesem Aufruf inzwischen knapp 30 Institutionen, die im Februar 2023 zum Auftakt-Workshop im Landgasthof „Alter Bahnhof“ in Heyerode zusammenkamen. „Die fachlich angeleiteten Schulungen und Workshops waren der Start für den Auf- und Ausbau eines regionalen Partner-Netzwerkes. Ziel war und ist es, engagierte Akteure als ,Naturpark-Partner´ nach bundesweit einheitlichen Qualitäts- und Umweltstandards auszuzeichnen“, so Naturparkleiterin Claudia Wilhelm.

Betriebe engagieren sich für Kultur- und Naturlandschaft

Sie führte selbst, zum Teil mit Beteiligung der regionalen Tourismusverbände, eine Überprüfung der Betriebe durch. „Beim Vor-Ort-Termin haben wir gemeinsam alle notwendigen Kriterien besprochen und dokumentiert. Naturpark-Partner stehen für Qualität, Regionalität und Umweltbewusstsein. Es sind Betriebe, die sich für eine nachhaltige Entwicklung in ihrer Region engagieren und zugleich Botschafter des Naturparks sind. Zudem müssen die Partner ihr nachhaltiges Wirtschaften beispielsweise hinsichtlich Energieeffizienz oder der Förderung der biologischen Vielfalt belegen und sich aktiv für unsere Kultur- und Naturlandschaft engagieren. All das haben wir uns persönlich angeschaut“, erläutert Wilhelm.

Nur wenn alle Kriterien erfüllt sind, wird der Betrieb dem Auszeichnungsgremium empfohlen. „Bewusst einkaufen, regional und saisonal konsumieren, Heimat bewahren und Werte pflegen, vor Ort Freizeitangebote nutzen – das ist nichts Neues, spiegelt aber die Bestrebungen des Projekts für mehr Nachhaltigkeit wieder. Die Naturpark-Partner haben das erkannt und setzen es individuell um, wobei alle gemein haben, dass sie ihre Heimat, ob Eichsfeld, Hainich oder Werratal schätzen“, ergänzt Wilhelm.

15 Unternehmen sind ausgezeichnet

Davon konnten sich auch die Mitglieder des Auszeichnungsgremiums überzeugen. Dazu gehören Vertreter des Eichsfeld- und des Wartburgkreises, des Vereins „Eichsfeld Aktiv“, der Nationalparkverwaltung Hainich und der Tourismusorganisationen HVE Eichsfeld Touristik, Welterberegion Wartburg Hainich und Werratal Touristik. 15 Betriebe standen im Juli auf der Tagesordnung und wurden einstimmig befürwortet.

Damit stand der Auszeichnung nichts mehr im Wege, zu der die Firmen am 23. August in die Eichsfelder Eismanufaktur nach Effelder und am 28. August in das Bürgerhaus nach Treffurt eingeladen wurden. Dort erhielten sie Urkunde, Plakette und Partnerschaftsvereinbarung, die nun eine Gültigkeit von zwei Jahren besitzt. Das bundesweite „Katzensprung-Projekt“ endet im Dezember 2024. Bis dahin möchte der Naturpark ein Netzwerk aufgebaut haben, das Unternehmen im Naturparkgebiet offensteht.

Interessenten können sich an Claudia Wilhelm unter 0361/573915000 oder claudia.wilhelm@nnl.thueringen.de wenden.