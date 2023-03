Erster Kreativmarkt bei den Eichsfelder Ossenrittern

Über 20 Frauen und Männer beteiligten sich am ersten Kreativmarkt der Gemeinde Uder.

Uder. Zum ersten Kreativmarkt lud die Gemeinde Uder ein. An 15 Ständen wurden künstlerische und handwerkliche Arbeiten präsentiert.

Über 20 Frauen und Männer beteiligten sich am ersten Kreativmarkt der Gemeinde Uder. Viele Einwohnerinnen und Einwohner des Ortes konnten an 15 Ständen die künstlerischen Arbeiten der Frauen und Männer im Gemeindehaus Riedelsburg bewundern. Bei Kaffee und Kuchen, dem einen oder anderen Gläschen Sekt gab es tolle Produkte aus Wachs, Stoff, Wolle, Farbe, Ton oder Metall zu bestaunen. Adrian Isenhut (unten rechts) zeigte seine Gemälde und wie diese entstehen. Caroline Gille (oben rechts) bot Dekoartikel an. „Mit Liebe und Fleiß haben die Beteiligten den Markt ins Leben gerufen und dem verregneten Sonntag einen Sonnenstrahl entlockt. Im Außenbereich präsentierte sich die Freiwillige Feuerwehr Uder, die Teile des Erlöses für die Jugendarbeit erhält“, sagte Andreas Uhlich (CDU), erster Beigeordneter der Gemeinde.